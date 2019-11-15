Украинцы начали разводить в квартирах костры

Житель украинского города Белая Церковь развел костер в квартире, чтобы приготовить еду, сообщила пресс-служба национальной полиции Киевской области.

Правоохранители выяснили, что мужчина хотел приготовить пищу, однако в квартире были отключены газ и электроэнергия за неуплату. В связи с этим он решил развести костер, сообщает телеканал NewsOne.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

За несколько часов до этого местные жители уже пожаловались на него в полицию за то, что он на улицах нарушал общественный порядок.

По результатам разбирательств сотрудники полиции составили в отношении мужчины административные протоколы за курение в запрещенных местах и нахождение в общественном месте в пьяном виде.

Напомним, в сентябре в «Нафтогазе» предупредили, что ряд городов Украины зимой может остаться без отопления. Кроме того, на 19% подорожал газ для промпотребителей.

Тариф на отопление на Украине с 1 января повысился в среднем на 17,1% из-за роста цены на газ. В некоторых регионах страны теплоснабжение подорожает на четверть.

Директор украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко заявлял, что украинцы не в состоянии оплачивать коммунальные услуги и вынуждены греться кирпичами.