Цена газа для промышленности на Украине выросла почти на 20%

Компания «Нафтогаз» приняла решение с 1 ноября увеличить цену газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем в связи ростом цен на топливо на европейском рынке.

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты газ обойдется промышленным потребителям по цене от 5 861 до 6 463 гривен за тысячу кубометров, что составляет от 234 до 258,5 доллара. Сверх этой стоимости потребители газа должны оплатить налог на добавленную стоимость и расходы на трубопроводную транспортировку, передает ТАСС.

Напомним, в среду «Нафтогаз» объявил о готовности к зиме без транзита российского газа.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что на Украине нет никакого реверса газа из ЕС, «это российский газ». Он также отметил, в России «готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены» для конечных потребителей.

При этом еще в сентябре в «Нафтогазе» предупредили, что ряд городов Украины зимой может остаться без отопления.

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