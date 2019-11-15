В США заявили о «перехвате» Россией телефонного разговора Трампа с послом в ЕС

Состоявшийся летом телефонный разговор между послом США в Евросоюзе Гордоном Сондлендом и американским президентом Дональдом Трампом могли прослушивать российские спецслужбы, заявил бывший офицер ЦРУ Марк Полимеропулос.

Посол США в Европейском союзе позвонил Трампу из ресторана на Украине 26 июля – на следующий день после звонка американского президента Зеленскому. Информация о звонке впервые появилась в показаниях и.о. посла США на Украине Уильяма Тейлора.

По мнению Полимеропулоса, разговор якобы мог прослушиваться многими иностранными спецслужбами, «в том числе российскими», сообщает CNN.

«Если это правда, то телефонный звонок между Сондлендом и Трампом является вопиющим нарушением традиционных методов контрразведки, о которых должны знать все чиновники национальной безопасности, включая политически назначенных послов, таких как Сондленд», – заявил Полимеропулос, который руководил операциями в Европе и России до ухода на пенсию этим летом.

«Я не припомню, чтобы в моей карьере был случай, когда посол в таком интенсивной контрразведывательной среде, как Киев, проводил бы такой незащищенный разговор с действующим президентом. Такого просто не должно быть», – добавил он.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа, так как он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.

В конце октября палата представителей одобрила резолюцию о переводе процесса импичмента к публичному обсуждению.









