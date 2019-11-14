Газпром поспорил с прогнозом Гидрометцентра о «розовой» зиме

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что специалисты компании не согласны с мнением руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда о том, что предстоящая зима будет мягкой и «розовой».

Базовый прогноз погоды Газпрома на первый квартал следующего года заключается в том, что в январе-марте 2020 года будет «заметно холоднее, чем предыдущей зимой», передает «Интерфакс».

«Мы работаем во многих регионах, и кое-где уже по-настоящему трещат морозы. И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой. Но это «в среднем по больнице». А по факту погода любит преподносить сюрпризы», – заявил он.

Он заявил, что «розовая» зима «не просматривается» – особенно после «темно-синего лета».

Ранее Вильфанд говорил, что зима ожидается нехолодной.

«Зима прогнозируется в таком цвете – даже боюсь слово произносить – розовом», – говорил он.

В Газпроме также отметили, что в четвертом квартале 2019 года в компании ожидают температуру теплее прошлогодних значений, а в январе-марте – холоднее. В частности, в компании ждут более суровые февральские морозы – на 2,7 градуса в среднем ниже, чем в прошлом году.

Ранее синоптики предложили назвать предстоящую зиму в Москве «вишневой» из-за превышения температурной нормы на 1-2 градуса.

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