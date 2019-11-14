Еще один фигурант дела об угрозах судье признал вину

Евгений Ерзунов, который является третьим обвиняемым по уголовному делу об угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, признал свою вину в ходе судебного заседания.

«Я признаю вину», – сказал он в зале Басманного суда, передает ТАСС.

Судья Артур Карпов принял решение арестовать Ерзунова до 11 января.

«Суд находит ходатайство следствия об аресте обвиняемого законным и обоснованным и удовлетворяет его, арестовать до 11 января 2020 года», – зачитал свое решение Карпов.

Напомним, 11 ноября официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что открыты уголовные дела из-за угроз убийством судье. По данному делу были задержаны Алексей Вересов, Сергей Половец и Евгений Ерзунов. Вересов признал свою вину, Половец признался в содеянном и дал показания, которые позволили задержать Ерзунова – последний пытался покинуть Россию.

Именно Ерзунов, по версии следствия, является автором первоначального поста об угрозах Криворучко, ему предъявлено обвинение по статье об угрозах убийством.