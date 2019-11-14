Великий князь попал в аварию в Петербурге

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14 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 18:31  |  vz.ru
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Россия защитит резервы от сильного доллара

Накопленные на черный день нефтегазовые резервы перестанут хранить в долларах Фото: Yuriko Nakao/Reuters
Россия продолжает уходить от доллара. Вслед за снижением доли американской валюты в золотовалютных резервах, ее станет меньше и в Фонде национального благосостояния. Российские финансовые ведомства делают ставку на более слабые европейскую и китайскую валюты. С геополитической точки зрения избавление от сильного доллара понятно. Но есть ли экономический смысл? Подробности...
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Обмен «еврейской контрабандистки» на «русского хакера» имеет этическую проблему

Наама Иссахар и Алексей БурковФото: instagram.com/_inaama, vk.com
Скоро американцы заполучат в свои руки очередного «русского хакера»: Москва уже выразила протест в связи с экстрадицией в США из Израиля россиянина Алексея Буркова. Ранее израильский суд заморозил этот процесс из-за Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, но дело приняло неожиданный оборот. Чем должна закончиться эта скандальная история? Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану

Дальнейшее прохождение закона о земельной реформе будет лишь уменьшать доверие населения к украинской властиФото: Петр Сивков/ТАСС
На Украине политический кризис. Зеленский продавил через парламент земельную реформу, хотя обещал провести данный вопрос через референдум. Против свободной продажи земли большинство населения Украины. После голосования в Раде о переходе в оппозицию к власти заявили основные политические партии. Есть недовольные и в президентской «Слуге народа». И это может стать катализатором нового госпереворота. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Табу на разговоры о смерти мешают жить

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Нам всем нужно лечиться от равнодушия. И начинать с малого – внимательности к ближнему. Ближний - это тот, кто сейчас находится рядом с нами. Возможно, именно в этот момент человек нуждается в поддержке или просто добром слове. Подробности...

«Малефисента» – это ментальная диверсия Голливуда

Владимир Можегов, публицист
Антонио Грамши говорил, что прежде чем совершать мировую революцию, большевикам необходимо завоевать «царство культуры». Последователи Грамши неуклонно следуют его канонам, причем на самом базовом, фундаментальном, мифологическом уровне. Подробности...
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Кто и как нам рассказывает «правду»

Андрей Бабицкий, журналист
Если вы видели странных людей, митингующих возле мэрии в Москве, то, значит, имеете представление о том наборе персонажей, которые задают тон на «Настоящем времени» - дочке американской пропагандистской машины под названием «Радио Свобода». Подробности...
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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

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            Обсуждение: 4 комментария
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              Великий князь попал в аварию в Петербурге

              14 ноября 2019, 18:19

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Великий князь Георгий Романов, считающийся наследником главы Дома Романовых, попал в ДТП на Синопской набережной в Петербурге. Об этом сообщил глава канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.

              Георгий Романов не пострадал, но ему понадобилось обследование у врачей. Великий князь находился в микроавтобусе, который занесло и отбросило на заграждение трассы и перевернуло, передает «Интерфакс».

              Он приехал в северную столицу на международный культурный форум.

              Объединение Романовых существует с 1979 года. Оно создано семью князьями и княгинями императорской крови, которые являются потомками великого князя Николая Николаевича младшего, внука Николая I. В доме Романовых подчеркивают, что никто из представителей семьи не претендует на особый статус в России.


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