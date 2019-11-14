Парижу передали данные для отзыва у историка Соколова ордена Почетного легиона

Посольство Франции в России передало в МИД республики информацию о деле историка Олега Соколова для рассмотрения вопроса о лишения его ордена Почетного легиона, рассказали во французском диппредставительстве.

«Согласно кодексу Почетного легиона посольство Франции в России направило в министерство иностранных дел в Париже всю публичную информацию, связанную с делом Олега Соколова, поскольку стоит вопрос о лишении его этого ордена», – передает ТАСС сообщение посольства.

Там добавили, что МИД Франции в свою очередь передаст данные в канцелярию высшего ордена республики.



В посольстве отметили, что не имеют права просить об отзыве ордена.

Соколов застрелил девушку в ходе ссоры, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Мать историка заявила, что убитая Анастасия Ещенко требовала от Соколова прекратить общение с его детьми. В понедельник сообщалось, что Соколов в СИЗО заявил, что «сходит с ума».

Напомним, во вторник в канцелярии ордена Почетного легиона отметили, что у него могут изъять награду, однако процедура займет от нескольких месяцев до нескольких лет.