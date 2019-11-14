В ОП назвали «крайне нелепым» возбужденное на Украине дело против Соловьева

Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич, комментируя возбуждение на Украине дела в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева, заявил, что Киев начал пытаться контролировать не только своих, но и зарубежных журналистов.

«То, что права журналистов на Украине никто не уважает, а работников СМИ не считают за людей, – ни для кого не секрет. Но сейчас тамошние власти решили взяться и за российских журналистов – при том, что, по сути, таких полномочий у них нет. Проще говоря: руководство «Незалежной» не решает проблемы в своем «дворе», а пытается сместить повестку, уже не ограничиваясь пределами своей страны», – написал Малькевич в своем Telegram.

Он назвал «крайне нелепыми» сразу два уголовных дела, возбужденных против телеведущего Владимира Соловьева. «Это уже не борьба с одним конкретным журналистом или изданием, а целенаправленная, масштабная, скоординированная акция. То есть в условиях такого беспрецедентного давления властей уже не только украинские журналисты не могут давать объективную картину событий на Украине, но, видимо, для всего мира политическая ситуация этой страны должна стать табу, запрещенной темой», – пишет Малькевич.

Он также напомнил, что с начала года на Украине из-за своей профессиональной деятельности пострадали 208 журналистов, причем 147 случаев касаются физической агрессии.

«Как утверждает глава Союза журналистов Украины, каждые пять дней в стране совершается нападение на журналистов. Вот бы здесь органам правопорядка возбудиться… но нет. Правда глаза колет – вот и пытаются метать свои «громы и молнии» в адрес ведущего российского журналиста», – заключил Малькевич.

О возбуждении двух уголовных дел в отношении Соловьева 12 ноября заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который ранее жаловался на журналиста в СБУ. Депутат надеется, что теперь Соловьев «ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины». Сам Соловьев назвал это дело преследованием наследниками Бандеры и Шухевича «еврея, борца с нацизмом».

Вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир, комментируя ситуацию газете ВЗГЛЯД, заявил, что Киев никак не сможет навредить Владимиру Соловьеву.

Член ОП Максим Григорьев также назвал уголовное дело СБУ против Владимира Соловьева глупым и смешным.