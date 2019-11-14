Очевидец рассказал об угрозах стрелка из Благовещенска дробовиком в туалете

Студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, устроивший стрельбу, перед тем, как открыть огонь, угрожал оружием другим студентам в туалете, рассказал 18-летний учащийся Максим Муратов.

«До всей этой стрельбы я и еще пять человек зашли в туалет, мне в живот он направил дробовик-пятизарядку. Не выстрелил, потом сказал, чтобы мы уходили из туалета. Мы забежали в аудиторию, заставили дверь партами и вызвали полицию», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам студента, стрелком был худой и невысокий молодой человек. «Обычный, джинсы, куртка. Мы не знакомы, я ничего про него не знаю. Видно было, что он не ожидал, что кто-нибудь в туалет зайдет», – добавил Муратов.

В четверг утром 19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Когда на место происшествия прибыли полицейские, он вступил с ними в перестрелку, был заблокирован в аудитории и покончил с собой. В результате стрельбы погибли два человека, включая самого стрелка, и трое пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». Следователи проверяют систему охраны колледжа.