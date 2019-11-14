Нефть подорожала на данных API о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут на данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов сырья в США за прошлую неделю.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,58% – до 62,73 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,72%, составив 57,53 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В ночь на четверг API сообщил, что, согласно его оценке, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 8 ноября сократились на 500 тыс. баррелей. Запасы бензина выросли на 2,3 млн баррелей, дистиллятов – на 800 тыс. баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге упали на 1,2 млн баррелей, сообщил институт.