Студент историка Соколова обратился в СК из-за угроз

Студент Института истории СПбГУ Сабир Еникеев написал заявление в Следственный комитет после того, как ему стали поступать угрозы от неизвестных.

Еникеев сообщил, что в социальных сетях ему поступило пять сообщений с угрозами. Так, неизвестные обещают «размазать по мостовой», «заставят молить о пощаде», передает «Царьград».

Историк Соколов, арестованный по обвинению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, был научным руководителем Сабира Еникеева.

Молодой человек уверяет, что угрозы начали поступать после того, как его имя прозвучало в передаче Андрея Малахова на «Россия 1». В эфире программы научный оппонент Соколова Евгений Понасенков призвал внимательно следить за Еникеевым.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Ученый признался в убийстве и заявил, что согласен с мерой пресечения, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». Он был арестован на два месяца.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом деле.