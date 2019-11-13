Россия направила ноту Великобритании

Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту в связи с заявлением начальника Штаба обороны Соединенного Королевства Николоса Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.

«12 ноября посольство направило ноту в МИД Великобритании в связи с высказываниями начальника Штаба обороны Великобритании генерала Николаса Картера [сделанными] 10 ноября в ходе телепередачи «Шоу Эндрю Марра» на канале Би-би-си-1 и в статье в газете Sunday Telegraph с провокационным заголовком «Безрассудная Россия может случайно начать новую войну», – сказано в комментарии посольства, передает ТАСС.

В ноте отмечено, что «генерал Картер сознательно пытался создать у зрителей и читателей впечатление, будто проводимая Россией политика может привести к вооруженной конфронтации с Великобританией».

«Вполне законные действия Российской Федерации, такие как содействие правительству Сирии в борьбе с терроризмом или осуществление гуманитарных проектов в Африке, генерал преподносит в качестве угроз безопасности Соединенного Королевства, сопоставимых с риском военного нападения», – сообщили в посольстве.

Ранее Картер также заявлял, что Великобритания постоянно находится в состоянии войны в связи с кибератаками со стороны России и других государств.