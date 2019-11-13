Почти три четверти украинских бронежилетов оказались неспособны выдержать выстрел

Баллистическая экспертиза показала, что простреливаются 70% бронежилетов, произведенных на Украине, заявил директор ГБР Украины Роман Труба. Он опубликовал видео с обследованием одного из бронежилетов, простреленного на испытаниях.

Труба процитировал в своем Telegram генерал-майора ВСУ, которому сообщили о подозрении по делу о некачественных пластинах: «Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы – пи*****ы».

По словам директора ГБР, задержанный офицер знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, несоответствующие техническим требованиям.

«Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний», – заявил Труба.

Он утверждает, что генерал-майор не вернул некачественные бронежилеты, а дал указание подчиненным принимать следующие партии.

«Баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов. Фрагмент экспертизы – на видео. Расследование не завершено. Будут новые подозрения», – написал Труба.

Бывший боец нацбатальона «Азов» Никита Макеев в июле этого года, объясняя, почему напал на машину Петра Порошенко, заявил, что протестировал бронежилет, который носят украинские военнослужащие, и его оказалось легко прострелить. Он заявил, что хотел передать бронежилет Порошенко, чтобы тот самостоятельно проверил надежность жилета, надев на себя или своего сына.

В ответ Виктория Сюмар, прошедшая в Верховную раду от партии Порошенко «Европейская солидарность», предложила проверить качество украинских бронежилетов на ней. По ее словам, делать бронежилеты на Украине начали с 2014 года.