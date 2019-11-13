Историка Соколова уволили из университета за «аморальный поступок»

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уволил доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, за совершение аморального проступка.

Доцент был смещен с должности на основании пункта 8 статьи 81 Трудового кодекса (ТК) России – совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, сообщили в пресс-службе вуза, передает «Интерфакс».

Там отметили, что приказ об увольнении Соколова датирован 11 ноября.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Ученый признался в убийстве и заявил, что согласен с мерой пресечения, а мотивом преступления назвал ссору, когда девушка, по его словам, превратилась в «чудовище из сказки». Он был арестован на два месяца.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом деле.