В Киеве переименовали улицы в честь нацистских коллаборантов

Киевский городской совет переименовал две улицы в честь нацистских коллаборантов Ивана Павленко и Нила Хасевича, сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Долинский сообщил в Facebook, что теперь одна из улиц носит имя Ивана Павленко – командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС, вторая – активиста «Организации украинских националистов» (ОУН*; организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) Нила Хасевича.

«Дикое, невообразимое надругательство совершили вчера депутаты Киеврады», – прокомментировал глава Украинского еврейского комитета.

Он напомнил, что Павленко – «организатор, участник и исполнитель массовых убийств евреев, украинцев, белорусов – женщин и детей – в Белой Церкви, Виннице, Житомире, Белоруссии».

Кроме того, «за отличную службу» он был награжден нацистской наградой «Отличие за храбрость для представителей восточных народов».

Хасевича Долинский охарактеризовал как организатора убийств евреев, украинцев и белорусов, а также автора антисемитских карикатур. Также он принимал участие в организации массовых убийств поляков.

Напомним, в конце октября Киевский городской совет также решил переименовать улицу в честь Амины Окуевой – снайперши и пресс-секретаря так называемого «батальона имени Джохара Дудаева», добровольческого формирования, воевавшего в Донбассе на стороне украинских силовиков. Окуева была убита 30 октября прошлого года.

Напомним, в сентябре Москва призвала Киев отказаться от попыток реабилитации нацизма. Отметим, что газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина начинает менять отношение к войскам ваффен-СС.

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