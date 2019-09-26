Москва призвала Киев отказаться от попыток реабилитации нацизма

Москва призывает Киев отказаться от попыток реабилитации нацизма, говорится в комментарии департамента информации и печати Министерства иностранных дел России.

В сообщении министерства указывается, что Москва призывает Киев «отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей, а их заокеанских друзей прислушаться к голосу разума и не поддерживать подобные позорные мероприятия».

В МИД отметили, что наблюдают на Украине «регулярные попытки подмены исторических понятий».

Так, например, «особенно «удачно» на этом направлении трудился директор так называемого Украинского института национальной памяти, который поставил на поток фабрикацию исторических фальшивок, в том числе оправдывающих членов Украинской повстанческой армии* (УПА*, организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), называя их борцами за независимость».

В российском ведомстве напомнили, что в начале сентября «в киевской еврейской библиотеке им. Шварцмана прошла выставка ко Дню независимости Украины, в рамках которой, в частности, демонстрировались книги и экспонаты в честь нацистских коллаборантов и организаторов еврейских погромов Степана Бандеры и Андрея Мельника, которых на современной Украине пытаются уравнять с жертвами нацизма».

Однако «совсем вопиющий случай произошел 22 августа в городе Самбор Львовской области, где на еврейском кладбище в присутствии местной администрации, главы греко-католической церкви Святослава, «главы» так называемой православной церкви Украины Епифания и раввина Якова Дова Блаха был установлен памятник членам ОУН*-УПА (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), участвовавшим в убийствах евреев».

Таким образом, был поставлен «памятник палачам на могилах жертв».

«Речь идет не только о пренебрежении историческими фактами, но и об оскорблении памяти невинно убиенных людей», – подчеркнули в министерстве.

Кроме того, там указали и на участие в церемонии посла Канады на Украине и канадских военнослужащих, прибывших для обучения офицеров ВСУ.

«Указанные случаи являются ярким примером подмены понятий и реабилитации пособников нацизма. Попытки уравнять жертв нацизма и их убийц не имеют ничего общего с толерантностью и примирением. Это кощунство над памятью погибших, и оно заслуживает резкого и всеобщего осуждения», – заключили в МИД России.

Отметим, что газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, что Киев начинает менять отношение к войскам ваффен-СС.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин призвал бороться с героизацией нацизма.

В июле Россия призвала США к борьбе с героизацией нацизма. При этом позже стало известно, что американский лидер Дональд Трамп собрался объявить американских антифашистов террористической организацией.

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