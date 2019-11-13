Названы сроки запуска прямого поезда Москва – Севастополь

Введение прямого поезда по маршруту Москва – Севастополь запланировано на весну 2020 года, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Вчера я пригласил директора транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова приехать в Севастополь, чтобы обсудить, когда сможем запустить движение до Москвы», – написал Развожаев в Instagram.

По его словам, удалось прийти к общему решению о запуске регулярного поезда из Севастополя в Москву весной следующего года.

Ранее о том, что у жителей Севастополя нет возможности добраться до Москвы без пересадок сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он направил официальный запрос на имя министра транспорта Евгения Дитриха «с просьбой разъяснить всем севастопольцам, когда у нас будет возможность добраться до Москвы без пересадок».

Ранее было опубликовано официальное расписание поездов в Крым, продажи билетов начались с 8 ноября.

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