Назван средний тариф по вывозу мусора на человека в России

Средний тариф на вывоз мусора и обращение с отходами по России составляет 90 рублей на человека, заявил замглавы Минприроды Денис Храмов.

Храмов заявил на профильном заседании в Госдуме, что «средняя стоимость поименованной услуги (вывоз и утилизация мусора) с одного человека, проживающего в многоквартирном доме, составляет 90 рублей 25 копеек», передает РИА «Новости».

В свою очередь глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что около 1,4 млн граждан России обратились за пересчетом выставленных тарифов за мусор за первые семь месяцев 2019 года и «добились перерасчета и заставили вернуть 700 млн рублей».

Он добавил, что в регионах тарифы для домохозяйств различаются в 50 раз для домохозяйств и до 500-600 раз для предприятий.

Ранее сообщалось, что в России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами.