Штрафы за мелкое хулиганство в России вырастут в пять раз

Штрафы за хулиганство в новой редакции КоАП будут взиматься в размере от 3 до 5 тыс. рублей, сообщили СМИ.

Отправление естественных потребностей в общественном месте или выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника будет квалифицироваться как хулиганство и грозит штрафом в размере от 3 до 5 тыс. рублей, пишут «Ведомости».

Издание ознакомилось с новой редакцией двух глав, предусматривающих ответственность за административные нарушения, посягающие на права и свободы граждан и на правопорядок в общественных местах. Документ обсуждался на заседании профильной подгруппы, ответственной за подготовку новой редакции КоАПа, прошедшем во вторник в Аналитическом центре правительства.

Формально количество глав в особенной части новой версии КоАПа, которая формулирует составы административных правонарушений, вырастет вдвое – их будет не 16, как сейчас, а 35. Однако это связано в первую очередь с переформатированием уже существующих составов.

Напомним, в конце октября в КоАП решили добавить пункты о жестоком обращении с животными.