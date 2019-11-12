Российскую подлодку обнаружили в берегов Израиля

Российская подводная лодка была обнаружена в территориальных водах Израиля три месяца назад, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Российская подлодка подошла к берегу Израиля на расстояние около 15 километров, в то время как границы территориальных вод страны расположены на удалении 22 километров, сообщает издание Ynet.

Израильские военные вышли на контакт с экипажем подлодки, после чего субмарина направилась в западную часть Средиземного моря.

Израильские военные не уточнили, был ли нанесен какой-либо ущерб безопасности государства и как долго подводная лодка оставалась в территориальных водах Израиля.