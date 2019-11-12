Госдума решила упростить порядок подачи исков и апелляций

Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для пересмотра судебных решений, а также корректирующий порядок подачи исков и апелляций.

В Гражданском процессуальном кодексе предлагается уточнить, что одним из оснований для пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений в связи с новыми обстоятельствами может быть вынесенное пленумом или президиумом Верховного суда (ВС) России определение либо изменение в постановлении, передает ТАСС.

При этом сформулированная ВС правовая позиция должна иметь обратную силу применительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами.

Указывается, что в таком случае пересмотр конкретного решения допускается в течение шести месяцев.

В Кодекс административного судопроизводства вносится норма, по которой в случае отмены решения суда из-за постановлений пленума или президиума ВС новый судебный акт не может ухудшать положение граждан, организаций и других лиц, которые подали административное исковое заявление или в интересах которых подано административное исковое заявление, по сравнению с отмененным актом.

Ко второму чтению законопроект существенно доработали: согласно поправкам в Арбитражный процессуальный кодекс, обжаловать решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции о взыскании административного штрафа в размере не более 100 тыс. рублей для юридических лиц и не более 5 тыс. рублей для граждан можно будет по тем же основаниям и в том же порядке, что и в случае с делами, рассматриваемыми в упрощенном порядке.

Кроме того, исключается такое основание для возвращения искового заявления, апелляционной или кассационной жалобы, как отсутствие полномочий на подачу этих документов в суд у истцов.

В то же время заявление может быть возвращено, если его подписали лица, не имевшие на это право.