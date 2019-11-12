Россия примет ЧЕ по водным видам спорта 2024 года

Казань или Нижний Новгород примут чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года, сообщил член бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексей Власенко.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проводится раз в два года, Россия еще ни разу не принимала турнир.

«На последнем бюро LEN было принято решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в Будапеште, 2022 года – в Риме. Что касается турнира в 2024 году, то его примет Россия, это сто процентов. Приоритетным вариантом является Казань, но если город не подтвердит намерение принять турнир, он пройдет в Нижнем Новгороде», – передает ТАСС слова Власенко.

Напомним, в Казани проходил чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, в июле было принято решение, что столица Татарстана еще раз примет этот турнир в 2025 году.