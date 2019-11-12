Марш антисемитов разогнали в Польше

В Польше произошли столкновения между националистами и полицией, сообщают СМИ.

В Вроцлаве местные власти посчитали, что националисты, устроившие марш по случаю Дня независимости, «использовали антисемитские лозунги». Было принято решение «пресечь марш», в котором участвовали тысячи человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

В ответ националисты начали бросать в правоохранителей «петарды и бутылки», произошли «прямые столкновения». Силовики применили водометы, чтобы разогнать националистов. Несколько участников марша задержаны.