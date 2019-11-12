Противники Моралеса испугались народного гнева

В Боливии продолжаются беспорядки, парламент эвакуирован, а один из лидеров оппозиции Карлос Меса попросил защиты у полиции, сообщают СМИ.

На улицы вышли сторонники бывшего президента страны Эво Моралеса, которого вынудили отречься от власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Pagina 7.

Из-за беспорядков в Ла-Пасе был эвакуирован парламент. Меса опасается, что на его дом могут напасть.

Сообщается, что участники протестов разрушили полицейский участок в Эль-Альто.

В соцсетях было опубликовано видео, на котором толпа из Эль-Альто направляется в Ла-Пас, к ней присоединяются прохожие.

Напомним, на фоне беспорядков Моралес лишился поддержки армии и крупнейшего в стране профсоюза. Он объявил об отставке, обвинил противников в госперевороте и попросил убежища в Мексике. В ходе беспорядков дом Моралеса был ограблен.