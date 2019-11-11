Историка Соколова решили уволить из СПбГУ

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) решил уволить доцента, историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко.

В вузе также отметили, что руководству университета уже поступали жалобы на преподавателя из-за рукоприкладства, однако сообщения об этом не соответствуют действительности. Университет проводил анонимные опросы студентов для оценки качества образования, и Соколов «регулярно получал положительные характеристики», пишет «Коммерсант».

Также указывается, что больше года назад у Соколова был конфликт с оппонентом Евгением Понасенковым, обвинившим доцента в неправомерных заимствованиях в работах. После этого руководству вуза начали массово поступать письма с требованием уволить Соколова из университета. В обращениях говорилось об «избиении студентов на лекции, а также покушении на убийство».

Позже было проведено судебное разбирательство, которое показало отсутствие плагиата в его работах.

Также вуз прокомментировал публикацию в СМИ о якобы избиении им студентки около 10 лет назад.

«Относительно публикации в СМИ, содержавшей информацию об избиении и угрозе убийством, необходимо заметить, что в тексте описывались события 10-летней давности. При этом никто не указал ни имени возможной жертвы, ни способов для связи с ней. Сам же Олег Соколов к уголовной ответственности привлечен не был», – отметили в вузе.

Ранее директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов заявил, что 64-летний историк Олег Соколов характеризовался в вузе с положительной стороны, и жалобы на него не поступали.

Напомним, в понедельник Соколова арестовали по обвинению в убийстве выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко на два месяца.