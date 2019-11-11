Россия, Украина и ЕК обсудили бронирование транспортных мощностей с 1 января

На технических консультациях по транзиту газа 8 ноября Россия, Украина и Еврокомиссия фокусировались на бронировании транспортных мощностей с 1 января, сообщил источник в ЕК.

«Технические трехсторонние консультации – на уровне старших должностных лиц – 8 ноября были сфокусированы на соглашении о соединении (interconnection agreement) между Газпромом и новым украинским TSO (transmission system operator, оператором газотранспортной системы), а также на бронировании транспортных мощностей на Украине с 1 января 2020 года», – передает его слова ТАСС.

Он назвал дискуссию «конструктивной». По его словам, сторонам удалось «сблизить взгляды в некоторых областях».

«Мы договорились, что двусторонние контакты между Россией и Украиной будут продолжаться интенсивно, а следующий раунд технических трехсторонних консультаций предварительно предполагается на неделе 18 ноября», – заключил источник.

После прошлых консультаций России, Украины и ЕС по транзиту газа представитель Еврокомиссии заявил, что Россия якобы «не готова идти на уступки». Москва отмечала, что готова работать по существующему контракту на транзит газа до момента имплементации Украиной европейского законодательства.