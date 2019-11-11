Контрактника нашли мертвым в одной из воинских частей в Бурятии

Военнослужащий-контрактник найден мертвым на территории воинской части в Бурятии. Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Военнослужащий контрактной службы одной из воинских частей округа, дислоцированной в Бурятии, был обнаружен в спальном помещении –кубрике для отдыха на четырех человек в кровати в бессознательном состоянии. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть военнослужащего. Предварительной причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там уточнили, что погибшему было 20 лет, по факту смерти комиссия общевойскового объединения ВВО совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

Напомним, ранее в киргизском городе Кант найден мертвым российский военнослужащий с одноименной авиабазы, тело контрактника было обнаружено в одном из домов в городе Кант 15 декабря примерно в 17.38. Умершим оказался 39-летний гражданин России.