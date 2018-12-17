В Киргизии умер российский военный

В киргизском городе Кант найден мертвым российский военнослужащий с одноименной авиабазы, сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области Киргизии.

Тело контрактника было обнаружено в одном из домов в городе Кант 15 декабря примерно в 17.38. Умершим оказался 39-летний гражданин России. Предварительной версией смерти называется отравление этиловым спиртом, сообщает АКИPress.

По данным СМИ, умершим оказался российский военнослужащий из Энгельса Владимир Щебланов. Утром 15 декабря он не вышел на службу.

После вскрытия его тело должны отправить военным бортом в Энгельс.

Владимир Щебланов – участник боевых действий, служил в управлении МВД в Энгельсе. По данным СМИ, в сентябре следующего года он собирался выйти на пенсию.