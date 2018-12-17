В Киргизии умер российский военный

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17 декабря, понедельник | Последнее обновление — 17:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Пугачева заявила о возвращении на сцену
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Почему повышение ставки ЦБ неожиданно сыграло против рубля
Как Кожемяко победил в «протестном» Приморье
Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов
Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечеству есть чем заняться сообща. Но глобализация поставила перед ним ложные цели, что объективно мешает людям и правительствам разных стран объединяться для решения действительно важных задач. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Как московские таксисты охраняют СССР и дружбу народов
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Если разобраться, мы все хоть и «понаехали», а всё равно получается как из одного большого семейства. Вроде бы когда-то все переругались и не разговариваем. Но ведь на одном языке общаемся, даже если говорим на разных. Значит, все свои. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Инфантильный уют тоталитаризма
Катерина Кладо, киновед
Кашин-то вывернется. Ни жалости, ни поддержки не требует. Огорчительно лишь наблюдать за тем, как все меньше места какой бы то ни было, хоть даже минимальной, цветущей, да хоть и увядающей, сложности в нашей реальности. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
Названа «Мисс Вселенная – 2018»
Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого годаПодробности...
Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете
Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолетеПодробности...
Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну
Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеляПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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