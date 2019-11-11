Грузинский телеведущий Габуния рассказал о сексуальных домогательствах священника

Ведущий оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Георгий Габуния, который несколько месяцев назад оскорбил в прямом эфире президента России Владимира Путина, рассказал, что несколько лет назад стал объектом сексуальных домогательств со стороны священника в одной из грузинских церквей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Тележурналист рассказал, что впервые был в той церкви, осматривал ее, когда к нему подошел священник и предложил лучше познакомить с ней.

«Вскоре он неожиданно стал касаться меня спереди. А в какой-то момент схватил за причинное место, как за джойстик», – сказал Габуния.

Ведущий сказал, что отбился от домогательств, так как вовсе не за тем пришел в церковь, чтобы заниматься сексом со священником.

«Под конец мне предложили подняться на колокольню, я отказался. Не хочешь и не надо, иронично сказал мне священник, вскоре переключившийся на другого юношу», – завершил монолог Габуния.

Он сказал, что решил поделиться пережитым в связи с тем, что в Грузии сейчас много говорят о мужеложстве в церкви.

Напомним, в прямом эфире «Рустави 2» теперь уже бывший ведущий Георгий Габуния в нецензурной форме оскорбил российское руководство. Президент Владимир Путин тогда заявил, что «слишком много чести» для Габунии возбуждать против него дело в России.

Позднее главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник заявил, что телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – бывший гендиректор канала Ника Гварамия.

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