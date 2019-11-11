Мужчине выстрелили в глаз в центре Москвы

Неизвестный выстрелил в глаз мужчине в центре Москвы, сообщили СМИ.

Как передает «РЕН-ТВ» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, инцидент произошел на Большой Серпуховской улице.

По словам пострадавшего, ему выстрелили в глаз из похожего на пистолет предмета, от госпитализации мужчина отказался.

По словам пострадавшего, стрелявший скрылся с места на белом Volvo.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, 5 ноября В ходе конфликта московский 17-летний школьник выстрелил в свою девушку из пневматического пистолета прямо во время романтического свидания. Как рассказал заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов, пуля застряла в верхнем веке на левом глазу, из-за чего образовался массивный отек.