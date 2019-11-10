Иран поблагодарил Россию за сотрудничество в атомной энергетике

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи на торжественной церемонии начала строительства второго энергоблока АЭС «Бушер» выразил России признательность за развитие партнерства в области атомной энергетики.

«Иран благодарен России за сотрудничество в ядерной области в течение нескольких десятилетий», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

В воскресенье в Иране началось строительство второго энергоблока АЭС «Бушер». Сооружение энергоблоков АЭС «Бушер» считается крупнейшим российско-иранским проектом. В ноябре 2014 года Москва и Тегеран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер» на условиях «под ключ». Церемония начала проекта «Бушер-2» состоялась 10 сентября 2016 года.

На блоках №№2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким требованиям безопасности. Суммарная мощность двух новых блоков – 2,1 тыс. МВт. Реализация проекта «Бушер-2», как ожидается, займет 10 лет.