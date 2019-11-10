Россия и Иран начали строительство второго блока АЭС «Бушер»

Строительство второго энергоблока АЭС «Бушер» в Иране началось в воскресенье с участием российских специалистов, сообщило иранское агентство Mehr.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в сентября 2016 года в иранском Бушере при участии России началось строительство второй очереди АЭС «Бушер». Первый блок АЭС «Бушер» был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года, а в апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию.

Контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер» был подписан в ноябре 2014 года.