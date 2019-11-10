Модель Ирина Шейк рассказала о последствиях движения #MeToo

Из-за движения #MeToo женщины стали бояться быть сексуальными, заявила российская топ-модель Ирина Шейк в интервью изданию Il Corriere della Sera.

«Сегодня женщины практически боятся чувствовать себя сексуальными, но ведь это больше, чем пуш-ап или помада, речь идет о том, что у тебя внутри и что никто не может у тебя отнять», – передает ее слова RT.

В конце октября в городе Умео на севере Швеции установили скульптуру в честь движения #MeТoo.

Глобальное движение #MeToo получило такое название из-за твита актрисы Алиссы Милано, которая призвала всех сталкивавшихся с сексуальными домогательствами ответить на ее пост словами Me too. Твит был вызван скандалом вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в сексуальных домогательствах несколько десятков женщин.

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