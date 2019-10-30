Памятник движению #MeТoo установили в Швеции

В центре города Умео на севере Швеции установили скульптуру в честь феминистского движения #MeТoo.

Скульптура представляет собой фигуру бордовой пумы, которая сидит на задних лапах с широко раскрытой пастью. Ее автор – скульптор Камилла Акрака, победившая в конкурсе на изготовление памятника. «В заявлении (на участие в конкурсе) я сразу написала, что хочу сделать пантеру или пуму, величественное и красивое животное», – рассказала она, передает ТАСС.

Решение о возведении памятника было принято городским руководством в марте 2019 года. Как отметила сотрудница коммунальной администрации Умео Муа Крестесен, пума символизирует протест против сексуальных домогательств. Она также уточнила, что стоимость скульптуры составила 500 тыс. крон (55,3 тыс. долларов).

«Это произведение искусства, и оно имеет цену. В противном случае у нас никакого искусства не будет», – добавила Муа Крестесен в интервью телеканалу СВТ.

Официальное открытие памятника запланировано на субботу.

Напомним, глобальное движение #MeToo получило такое название из-за твита актрисы Алиссы Милано, которая призвала всех, кто сталкивался с сексуальными домогательствами, ответить на ее пост словами Me too.

Твит Милано был вызван скандалом вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого несколько десятков женщин обвинили в сексуальных домогательствах.