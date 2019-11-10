При поиске останков жертвы историка СПбГУ водолазы нашли «другие останки»

Водолазы нашли «другие останки», когда искали в реке Мойке останки девушки, в убийстве которой сознался доцент СПбГУ Олег Соколов, сообщает Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга.

В поисково-спасательной службе сообщили, что были найдены «другие останки, но это не та девушка, которую искали».

Поиск продолжат в воскресенье, передает ТАСС.

Тем временем Институт социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе лишил Соколова должности члена научного совета, передает РИА «Новости».

В ISSEP сообщили, что «с ужасом узнали из прессы о жестоком преступлении». Институт выразил соболезнования семье жертвы.