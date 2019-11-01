Побит рекорд посещаемости чернобыльской зоны отчуждения

С начала 2019 года чернобыльскую зону отчуждения посетили 107 000 человек, рост посещаемости начался весной этого года в связи с выходом мини-сериала HBO «Чернобыль», а также упрощения процедуры оформления пропуска, сообщило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в пятницу.

Отмечается, что больше всего туристов приезжает из-за границы – 80%. Из Великобритании приехало 15 тыс. 738 туристов, из Польши – 9 тыс. 378, из Германии – 7 тыс. 826, США – 5 тыс. 580, из Чехии – 4 тыс. 63. Также к октябрю текущего года зону отчуждения посетили 22 тыс. 468 человек из Украины, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«За последние месяцы мы открыли новые маршруты, в частности водные и воздушные установили информационные стенды на двух языках, увеличили количество гидов», – отметил помощник директора ГП ЦОТИЗ Кирилл Гарник.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому закрытая Чернобыльская зона отчуждения превратится в туристический объект, открытый для всех желающих.