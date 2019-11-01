Военные стран НАТО пожаловались на издевательства со стороны «русских»

Датские СМИ сообщили о «русских», которые якобы преследуют и третируют семьи военнослужащих Североатлантического альянса в Прибалтике.

«Женам и подругам голландских летчиков стали названивать неизвестные люди. Они говорят по-английски с русским акцентом и задают угрожающие вопросы вроде «А вы знаете, чем занимается ваш партнер?» или «А не пора ли ему убраться домой?», - пишет датское издание Jyllands-Posten.

В то же время датское командование отметило, что семьи датских солдат на задании в Прибалтике угроз пока не получали, но были зафиксированы атаки на датский гарнизон. Так, личный сотовый одного из солдат был взломан и «начал совершать самостоятельные действия», а два других подверглись попыткам фишинга, пишет ИноСМИ.

Как заявил начальник оперативного отдела полковник Йенс Вид Ленборг, в Дании к сообщениям об издевательствах относятся «со всей серьезностью».

В свою очередь министр обороны Данми Трине Брамсен назвала атаки на семьи военнослужащих циничным нарушением соглашений по защите гражданских лиц, женщин и детей и пообещала улучшить меры по защите семей датских военнослужащих.

В настоящее время в прибалтийском штабе НАТО работают датские офицеры. В будущем году 200 датских солдат отправятся в Эстонию во второй раз. Кроме того, Дания направила четыре истребителя и 60 человек на задание НАТО в Литве.

Ранее дислоцированные в Эстонии британские военнослужащие пожаловались на поступающие к ним через аккаунты в социальных сетях и на мобильные телефоны загадочные сообщения, которые, по данным западных СМИ, могли быть отправлены российской стороной.

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