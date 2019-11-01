Турки сообщили о начале совместного с Россией патрулирования в Сирии

В пятницу Россия и Турция приступили к совместному патрулированию на северо-востоке Сирии, сообщил телеканал «Хабер тюрк».

Канал продемонстрировал кадры с сирийско-турецкой границы, на которых запечатлены несколько десятков внедорожников без каких-либо опознавательных знаков, передает ТАСС.

Телеканал NTV также показал кадры с несколькими бронированными автомобилями ВС Турции, которые стоят на месте.

Анкара и Москва на данный момент официально не подтверждали начало совместного российско-турецкого патрулирования.

В пятницу руководитель Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и его турецкий коллега генерал Яшар Гюлер провели переговоры по ситуации в Сирии.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российско-турецкий меморандум по Сирии реализуется не без труда, но это единственный способ сохранить суверенитет республики.

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