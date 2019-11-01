В России решили создать первую отечественную спутниковую систему телефонной связи

Спутниковая система «Гонец» второго поколения, развертывание которой начнется в 2024 году, предоставит пользователям услуги телефонной спутниковой связи, сообщил первый заместитель гендиректора компании «Гонец» (единый оператор госкорпорации «Роскосмос» по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.

В данный момент в России работают операторы, предоставляющие услуги телефонной связи через зарубежные спутниковые группировки. Даже Минобороны пользуется услугами американского оператора Iridium, передает РИА «Новости».

Химочко заявил, что «в новом поколении системы «Гонец» планируется также реализовать функцию спутниковой телефонии на территории России, а учитывая, что сегодня на российском рынке спутниковой телефонии в основном представлены зарубежные компании, такие как Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya, решение данной задачи считаем очень важной и своевременной».

Новая система в первую очередь будет нацелена на рынок промышленного Интернета вещей.

Она, как полагают разработчики, будет востребована в таких отраслях, как энергетическая, нефтегазовая, транспортная сферы, включая судоходство, сельское хозяйство, экология и добывающая промышленность.

«Такие достижения, как обработка большого количества данных, «облачные» технологии, использование датчиков не только для получения информации, но и с функцией контроллера дадут возможность не только мониторить состояние объектов, но и создавать автоматизированные подсистемы в различных отраслях социально-экономической сферы», – отметил Химочко.

Развертывание отечественной спутниковой группировки «Гонец» нового поколения начнется через пять лет. Она будет состоять из 28 космических аппаратов, разнесенных в четырех плоскостях, по семь аппаратов в каждой. Они будут располагаться на орбите высотой 1,5 тыс. километров.

Запуски планируется осуществлять с помощью «Союзов-2» по семь аппаратов за пуск.

Указывается, что космические аппараты будут использовать новые принципы организации спутниковых каналов связи и работать в других диапазонах частот по сравнению с текущим поколением аппаратов «Гонец».

В данный момент на орбите находится группировка из 12 спутников «Гонец».

Химочко заявил, что развертываемые спутниковые группировки OneWeb и Starlink конкурировать с «Гонцом-2» не будут.

«Эти системы ориентированы на предоставление высокоскоростного доступа в интернет операторами пользователям, а «Гонец» нового поколения – это узкополосная система для работы в сегменте межмашинного взаимодействия и предоставления телефонной связи. У этих систем разные сегменты применения, класс абонентского оборудования и используемые радиочастоты. К тому же мы в первую очередь ориентируемся на отечественный рынок, и для России система «Гонец» очень актуальна», – сказал он.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск трех космических аппаратов «Гонец-М» перенесен с 2019-го на 2020 год. При этом оператор опроверг данную информацию.

Отметим, что «Гонец-М» не могут запустить с 2017 года. В июне 2019 года сообщалось, что запуск отложен из-за отсутствия комплектующих с Украины.