Оператор опроверг перенос запуска спутников «Гонец-М»

Запланированный на 2019 год запуск спутников «Гонец-М» в 2019 году на ракете-носителе «Рокот» не будет переноситься, сообщили в компании «Спутниковая система «Гонец».

«Запуск блока КА (космический аппарат – прим. ВЗГЛЯД) «Гонец-М» намечено выполнить до конца текущего года с помощью ракеты-носителя «Рокот», и решение о его переносе на будущий год не принималось», – передает ТАСС сообщение компании.

«С космическими аппаратами «Гонец-М», изготовленными в АО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева», в настоящее время ведутся работы по их последующей в октябре отправке из предприятия на космодром Плесецк», – добавили в операторе.

Там сообщили также, что в 2020 году планируется завершить адаптацию ракеты- носителя «Союз-2.1Б» для запусков спутников «Гонец-М» и выполнить два запуска, первый из которых намечен на лето 2020 года.

Таким образом оператор планирует обновить орбитальную группировку, включающую 12 спутников.

«Гонец-М» не могут запустить с 2017 года. В июне 2019 года сообщалось, что запуск отложен из-за отсутствия комплектующих с Украины.

Напомним, в понедельник источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск трех космических аппаратов «Гонец-М» перенесен с 2019 года на 2020 год.

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