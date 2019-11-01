ЦБ аннулировал лицензию петербургского банка

Банк России в пятницу аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка».

«Банк России … аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Данске банк», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Основанием для аннулирования лицензии стало ходатайство кредитной организации, направленное в Центробанк в связи с решением единственного акционера о ее добровольной ликвидации.

«Данске банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 240 место в банковской системе России.