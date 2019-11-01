Производство хлеба значительно сократилось на Украине

На Украине в 2019 году объем производства пшеничной и пшенично-ржаной муки сократился на 3% по сравнению с показателями 2018 года. При этом в минувшем году производство хлеба и хлебобулочных изделий сократилось в сравнении с 2017 годом на 9,6%, а объем производства муки уменьшился на 13,9%.

Объем производства пшеничной и пшенично-ржаной муки за девять месяцев 2019 года на Украине составил 1 млн 167 тыс. тонн, что на 3,1% меньше показателя 2018 года, передает УНИАН со ссылкой на государственную службу статистики.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-сентябре 2019 года составило 645,5 тыс. тонн, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отмечается также, что производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2018 году составило 949 млн тонн, что на 9,6% меньше показателя за 2017 год. При этом объем производства муки в 2018 году сократился на 13,9% – до 1,6 млн тонн.

В июле издание сообщало, что хлеб на Украине за год подорожал на 60%. Кроме того, гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщал, что картофель в стране подорожал вдвое.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что украинская пшеница мешает зарабатывать российским крестьянам.

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