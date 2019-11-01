ЦБ отозвал лицензию у омского банка

Банк России приказом от 1 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт банка», являющегося участником системы страхования вкладов.

По данным ЦБ, организация внутреннего контроля «Эксперт банка» признана неэффективной. Также ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении банка в сомнительные операции и отсутствии у его руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности, передает ТАСС.

По величине активов кредитная организация занимала 209 место в банковской системе России. Уставный капитал «Эксперт банка» составлял 1,16 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.

Напомним, 12 сентября ЦБ отозвал лицензию у иркутского банка.