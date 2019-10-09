Председатель парламента Ирана отменил визит в Турцию на фоне вторжения в Сирию

Председатель меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани отменил свой запланированный визит в Турцию после начала Анкарой военной операции в Сирии, сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

Как сообщается, руководитель иранского меджлиса собирался совершить визит в Турцию по приглашению главы турецкого парламента, однако в итоге поездка была отменена, передает ТАСС.

В среду президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска намерены самостоятельно создать зону безопасности, подавив сопротивление курдов, которых считают террористами.

Накануне Тегеран предостерег Анкару от военных действий на территории Сирии. В среду Иран начал необъявленные учения на границе с Турцией.

Отметим, Россия выступила против военной операции Турции на севере Сирии.

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