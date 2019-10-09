В порту Азов запланировано строительство зернового терминала за 2,6 млрд рублей

В Ростовской области планируется строительство многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов (штучных грузов и товаров, которые перевозятся в упаковке) «Зерновой терминал в морском порту Азов» за 2,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Ростовской области, ПАО Сбербанк России и ООО «Азовский морской терминал» было подписано в Москве на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019».

«Стороны займутся реализацией инвестиционного проекта по строительству зернового терминала в морском порту Азов», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

«Суть проекта в создании многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов «Зерновой терминал в морском порту Азов» пропускной способностью от 1,5 млн тонн в год с возможным увеличением до 2 млн тонн в год», – приводит пресс-служба слова первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова.

Предполагается, что на проектную мощность объект выйдет в 2024 году. Планируемый объем инвестиций в строительство терминала составит около 2,6 млрд рублей. Возведение многопрофильного терминала позволит создать около 150 новых рабочих мест.

«В рамках реализации проекта мы планируем увеличить глубину причалов до четырех-пяти метров, что позволит заходить в порт не только речным, но и морским судам, – приводятся в сообщении слова генерального директора ООО «Азовский морской терминал» Юрия Курилова.

Комплекс сможет принимать и обрабатывать суда вместительностью до 5 тысяч тонн. Главной целью проекта является перевалка зерновых культур и генеральных грузов с автомобильного транспорта на морской.

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