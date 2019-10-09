Из-за аномального тепла на Алтае зацвели верба и сирень

В Алтайском крае установилась аномальная жара в 20 градусов Цельсия, из-за нее в регионе зацвели вербы и проснулись заснувшие к зиме насекомые, сообщила профессор кафедры ботаники Алтайского государственного университета (АлтГУ, Барнаул) Татьяна Терехина.

В регионе кроме верб зацвели сирень, купальница и маральник, рассказала Терехина «Интерфаксу».

«Это следствие погодной аномалии – такая жара не характерна для октября, вот деревья и обманулись. Сначала было резкое похолодание в сентябре, они подготовились к зиме, а тут снова тепло – вот деревья и решили, что наступила весна и пора цвести. Такая же ситуация с проснувшимися божьими коровками, которые летают везде сейчас», – пояснила эксперт.

Ранее климатолог Александр Чернокульский в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что резкие похолодания в Центральной России станут более частыми.