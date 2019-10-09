Эксперт предостерег власти России от вмешательства в турецко-курдский конфликт

«Всплеск неконтролируемых военных действий в Сирии – плохой вариант для всех. Успех российской политики связан со способностью поддерживать конструктивные отношения со всеми. Поэтому Россия заинтересована, чтобы там не было никаких сюрпризов», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя вторжение турецкой армии на север Сирии.

Похоже, у США достигнуты определенные договоренности с турками, предположил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», президент Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. По его мнению, американцы дают туркам некий карт-бланш, но ограниченный. «Не думаю, что речь идет о полной сдаче курдов. Какой бы ни был Трамп и его соратники, они, в общем, понимают, мало ли как дальше обернется», – считает он.

«Заявления Трампа довольно противоречивы, как обычно. У меня ощущение, что на самом деле все гораздо консервативнее и умереннее, чем это звучит – мол, кинули союзников, бросили курдов на произвол судьбы. Так уже было, когда Трамп объявил о выводе войск из Сирии, а потом выяснилось, что не совсем вывел и не совсем из Сирии», – сказал он.

Лукьянов предположил, что у России существуют коммуникации на теневом уровне с турецкой стороной – на тему того, какие именно позиции турки займут в Сирии. «И судя по тому, что ранее состоялся разговор Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером, определенные коммуникации на эту тему существуют и с американцами», – сказал он.

«Что Россия может от всего этого получить? Теоретически рассуждая: проблема Идлиба очень острая, Турция не способна ее решать, хотя вроде как подписывалась на это. Думаю, что в обмен на определенное вхождение Турции в Сирию, создание пресловутой буферной зоны Россия может запросить чуть большую свободу действий в Идлибе, в первую очередь для сирийской армии. Ну и для себя», – констатировал президент Совета по внешней и оборонной политике.

По его словам, для Турции сейчас просто взять и сдать Идлиб невозможно по внутриполитическим соображениям и соображениям безопасности. «Но если Эрдогану удастся сосредоточить всеобщее внимание на том, как Турция грандиозно теснит террористов-курдов и создает зону безопасности, то тему Идлиба можно будет немножко задвинуть».

«Все понимают, что рано или поздно вопрос Идлиба придется решать», – отметил эксперт. И решать его паллиативно, то есть куда-то переселять скопившихся там боевиков-джихадистов с их семьями, не получится. Значит, шаг за шагом будут стараться их ослабить, а для этого нужно, чтобы Турция хотя бы не мешала, добавил он.

«Я думаю, что Россия защиту курдам ни в коем случае обещать не должна. Отношения с Турцией в данный момент многократно важнее. Не надо вмешиваться в курдский вопрос, надо всячески способствовать тому, чтобы курды приближались к позиции, что единственная возможность для них обеспечить свою долгосрочную безопасность – это договориться с Дамаском. Например, курды признают юрисдикцию Дамаска (а за Дамаском стоит Москва), который берет на себя обязательства по обеспечению безопасности курдских районов, в первую очередь от турецкого вторжения», – поделился Федор Лукьянов.

При этом он напомнил, что об этом уже говорилось несколько месяцев назад, когда турки грозились масштабным вторжением.

«Тогда были контакты курдских руководителей с представителями Асада об условиях договора. Это России было бы, конечно, очень кстати, потому что российская задача – прежде всего, обеспечить максимальный суверенитет официальных властей Дамаска на территории страны. А самим вмешиваться еще и в этот совершенно безнадежный узел с курдами нельзя ни в коем случае», – резюмировал Федор Лукьянов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, военные подразделения армии Турции в среду утром пересекли границу с Сирией в регионе, где Анкара планирует проводить операцию по созданию зоны безопасности.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар при этом отметил, что «в настоящее время продолжается процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции».

Ранее Турция предложила сирийским курдам сдаться под угрозой наступления турецкой армии и боевиков так называемой Сирийской свободной армии (ССА) на подконтрольные курдам территории Сирии.

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