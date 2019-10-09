Украине предрекли роль экспортера газа

В будущем Украина сможет поставлять соседним государствам газ собственной добычи, заявил министр энергетики США Рик Перри.

Перри, комментируя свою встречу с украинским коллегой Алексеем Оржелем, заявил, роль экспортера газа Украина может получить благодаря расширению сети международных газопроводов, передает РИА «Новости».

При этом министр энергетики отметил, что увеличение доступа поставщиков к украинским газохранилищам поспоссобствует росту коммерческой активности и увеличению поставок газа.

«США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности», – написал Перри в Twitter.

Ранее сообщалось, что группа бизнесменов из окружения президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани пыталась назначить новое руководство украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз», чтобы затем подконтрольные компании смогли заключать выгодные для них сделки.

Напомним, в понедельник Перри опроверг информацию о том, что он призывал власти Украины расширить состав правления компании «Нафтогаз», включив в него американцев.

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