Перри объяснил вмешательство США в дела «Нафтогаза»

Министр энергетики США Рик Перри опроверг информацию о том, что он призывал власти Украины расширить состав правления компании «Нафтогаз», включив в него американцев.

«Это полностью выдуманная история», – сказал Перри, сообщает Reuters.

При этом он уточнил, что США «давали рекомендации по запросу украинских властей». «И мы продолжим это делать», – добавил Перри.

Ранее сообщалось, что группа бизнесменов из окружения президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани пыталась назначить новое руководство украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз», чтобы затем подконтрольные компании смогли заключать выгодные для них сделки.

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