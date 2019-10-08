Рабочая группа начала подготовку к заседанию Госсовета по здравоохранению

Помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин и руководитель рабочей группы Госсовета по здравоохранению губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский провели в Белгороде заседание рабочей группы по подготовке расширенного заседания президиума Государственного совета по этой теме.

Подготовкой заседания президиума Госсовета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения» занимались губернаторы Кировский области Игорь Васильев, Новгородской области Андрей Никитин, Пермского края Максим Решетников, Белгородской области Евгений Савченко, советник Президента Александра Левицкая, первый замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева, замминистра здравоохранения Евгений Камкин, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, заместители руководителей субъектов Российской Федерации, курирующие вопросы социальной политики и здравоохранения, а также руководители организаций здравоохранения Белгородской области, сообщается на сайте Кремля.

Участники заседания посетили организации здравоохранения в Белгородской области, в том числе офисы врачей общей практики и центры семейной медицины, ознакомились с особенностями их работы, встретились с врачами и пациентами.

Игорь Левитин отметил высокий уровень организации первичной медико-санитарной помощи в Белгородской области, положительно оценил результаты внедрения в регионе проекта «Управление здоровьем».

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ознакомил членов рабочей группы с основными принципами реформирования первичного звена здравоохранения в Белгородской области, в том числе формированием медицинских округов, организацией офисов общей врачебной практики и центров семейной медицины, а также рассказал о подготовке врачей.

Члены рабочей группы обсудили подготовленный доклад «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения» и предложения рабочей группы.

Принято решение о доработке доклада в соответствии с представленными замечаниями и предложениями в срок до 10 октября и подготовке материалов в окончательной редакции к расширенному заседанию президиума Государственного совета Российской Федерации.

Ранее президент Владимир Путин провел совещание по модернизации первичного звена здравоохранения, где, в частности, заявил, что доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в структуре их заработной платы.

На заседании Путин также анонсировал проведение заседания Госсовета по здравоохранению, которое состоится в конце октября. Президент назвал важным, что от эффективности и качества работы медиков зависит продолжительность жизни людей, показатели демографии и здоровье нации.